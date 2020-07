Hamilton vence corrida na Áustria que foi de pesadelo para a Ferrari

Lewis Hamilton impôs-se este domingo no GP Estíria, na Áustria, depois de sair para a segunda prova do Mundial de Fórmula 1 da pole position.





Safety Car a obrigar a novo arranque! Colisão entre os pilotos da Ferrari levou à desistência de Vettel #F1Eleven #ForTheFans pic.twitter.com/X05MWpmmJc — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) July 12, 2020

O piloto britânico da Mercedes deixou o companheiro de equipa e vencedor da primeira prova da época, Valtteri Bottas, na segunda posição, com Max Verstappen, da Red Bull, a fechar o pódio.Já para a Ferrari a corrida foi um pesadelo. Depois de uma qualificação deplorável - Sebastian Vettel saiu do 10.º lugar e Charles Leclerc do 14.º - os dois carros embateram um no outro ainda durante a primeira volta e acabaram por ter de abandonar a prova - primeiro saiu Vettel e pouco depois Leclerc.