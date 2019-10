Hamilton vence GP do México, mas título mundial de F1 fica adiado

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio do México, 18.ª prova do Mundial de Fórmula 1, mas o triunfo foi insuficiente para festejar já a conquista do sexto título mundial de pilotos.





Hamilton terminou as 71 voltas com 1,766 segundos de vantagem sobre o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) e 3,553 segundos sobre o finlandês Valtteri Bottas, que, desta forma, adiou a atribuição antecipada do título de pilotos ao colega na Mercedes.O britânico tem agora 363 pontos, contra 289 de Bottas, podendo o título ser decidido dentro de uma semana, no Grande Prémio dos Estados Unidos, 19.ª e antepenúltima prova da temporada.