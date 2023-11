Helmut Marko acusa Alonso de espalhar rumores sobre a Red Bull: «Não seria a primeira vez...»

Com o aproximar do fim da temporada começa a vir aquela fase da 'silly season', onde se fala de praticamente tudo, onde surgem rumores vindos do nada, mas que normalmente dão nisso mesmo... em nada. Um dos mais fortes rumores dos últimos dias foi lançado por um comentador espanhol e deixava a entender uma troca de pilotos entre Aston Martin e Red Bull. A história, contada de forma simples, dava conta de que Fernando Alonso iria deixar a Aston Martin e mudar-se para a equipa austríaca por troca com Sergio Pérez no final da temporada.Poucos deram crédito ao tema, mas foi o suficiente para ser tema de conversa esta tarde no Brasil, na antevisão ao Grande Prémio de São Paulo. Primeiro foi o próprio Fernando Alonso. "São apenas rumores, rumores habituais do paddock, de pessoas que estão apenas a divertir-se e tentar ganhar seguidores [nas redes sociais]. Mas não estou nesse jogo. Não gosto disto, porque aprecio todos os jornalistas que estão nesta sala, que estão na Fórmula 1 há tanto tempo. Ganharam o meu respeito e é assim que deve ser. Todos esses rumores surgem de pessoas que não estão aqui, que só estão a divertir-se e acho que não é divertido isso. Vou garantir que haverá consequências", atirou o espanhol.Se as palavras de Alonso já eram fortes, o que veio da Red Bull também o foi... mas acima de tudo inesperado. O porta-voz das mesmas foi Helmut Marko, o sempre polémico assessor da equipa austríaca. "Quanto aos rumores sobre o Alonso, imagino que tenha sido ele a difundi-los, porque os seus resultados com a Aston Martin têm sido muito dececionantes ultimamente, depois de um brilhante início de temporada. Não seria a primeira vez que utilizaria meios domésticos para criar um ambiente", atirou.De resto, como quem dá "uma no cravo, outra na ferradura", e depois de tantas críticas, este fim de semana Marko parece já mais voltado para apoiar Checo Pérez. "Só temos na cabeça objetivos desportivos que nos mantenham com a mente ocupada até à última corrida. Queremos ganhar todas e assegurar-nos que o Checo Pérez é vicecampeão".