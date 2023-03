Helmut Marko: «Hoje tivemos três Red Bull no pódio, só que o último tem um motor diferente»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A temporada de 2023 ainda agora começou e as conversas de bastidores já começam a aumentar a temperatura entre as equipas, com Helmut Marko a não poupar o britânico Dan Fallows, antigo chefe de aerodinâmica da Red Bull que se mudou para o rival.

Em declarações à 'Servus TV', o consultor da Red Bull Racing 'acusou' o atual diretor técnico da Aston Martin de copiar o modelo do RB19 para o AMR23, que este domingo terminou no pódio juntamente com os Red Bull de Max Verstappen (vencedor) e Sergio Pérez (segundo) à frente de Fernando Alonso (terceiro).

"É certo que o que Fallows tinha na cabeça não pode apagar. A cópia não está proibida, mas como é que podes copiar tão detalhadamente sem teres a documentação do nosso carro? Hoje tivemos três Red Bull no pódio, só que o último tem um motor diferente", atirou, em tom irónico, Helmut Marko, antes de elogiar a batalha entre Alonso e Hamilton já na parte final da corrida em Sakhir: "Eu disse ainda antes da corrida que o Alonso seria terceiro. A luta com Hamilton foi incrível. Foi um duelo duro, mas justo. Algo ao nível da velha escola. Se o Fernando tivesse largado mais à frente, seguramente que tinha sido uma ameaça para nós."