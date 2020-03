Helmut Marko minimiza coronavírus e atira: «O melhor seria que Verstappen fosse infetado agora»

O antigo piloto austríaco Helmut Marko, agora assessor da Red Bull, voltou a proferir declarações polémicas, agora envolvendo Max Verstappen, um dos pilotos da equipa.





"Ele disse-me ao telefone que está aterrorizado, com medo de ser infetado com o coronavírus", revelou ao diário austríaco 'Kronen Zeitung'. "O melhor seria que fosse infetado agora. Tem 22 anos, não está no grupo de risco, depois disso ficaria imune e podia concentrar-se no título."Recorde-se que já houve casos de reinfeção e que por isso não está provado que os infetados com o novo coronavírus ganhem imunidade.Mas Marko já tinha causado polémica há duas semanas, quando falou da Covic-19. "O coronavírus não é mais perigoso do que a gripe. Temos de travar este alarmismo dos políticos e não apoiá-los. Há que pensar de forma positiva. A maioria das pessoas morrem por causa das doenças que já tinham antes."