Hülkenberg: «Gostava de ter tirado algumas décimas e guardado no meu bolso»

Nico Hülkenberg realizou duas sessões completamente distintas esta sexta-feira ao volante do VF-23 da Haas. Depois de um modesto 14.º melhor tempo na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Bahrain, o experiente piloto alemão fechou o dia sendo o 5.º mais veloz da segunda sessão, em ritmo de corrida.

Após as sessões, Nico Hülkenberg mostrou-se muito satisfeito com o desempenho do carro, apesar de notar algum trabalho pela frente no que toca ao ritmo de corrida. "Para ser sincero, gostava de ter tirado algumas décimas e guardado no meu bolso", atirou, em jeito de brincadeira, o alemão, continuando: "É o ritmo de apenas uma volta, é bom, engraçado e sabe bem. Bem, obviamente que o nosso foco principal está no domingo, o que realmente interessa e onde sinto que ainda teremos de fazer algum trabalho de casa pela frente."

E prosseguiu: "Ainda tenho de encontrar o meu melhor ritmo, mas há sempre ilações que podemos ir tirando e aprendendo com elas para progredirmos juntos. É bom quando tens borracha novinha em folha e muita aderência, é nesse momento que o carro de Fórmula 1 ganha vida e podes 'brincar' com ele, torna-se mais dinâmico e divertido conduzi-lo. Mas é como eu disse, em simulação de corrida ainda sinto que temos trabalho a fazer."