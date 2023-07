Horner garante continuidade de Checo mas assume: «É sempre bom ter talento na reserva»

Nyck de Vries, Daniel Ricciardo e... Checo Pérez. Estes serão provavelmente os três nomes que mais vezes serão falados nos próximos tempos em relação à Red Bull e Christian Horner não fugiu a eles quando esteve recentemente em conversa com o podcast 'F1 Nation Podcast'. Sobre a saída de De Vries, Horner nunca escondeu que não apoiava a opção tomada por Helmut Marko e não deixou de o referir."O Nyck é um piloto muito capaz, um campeão na Formula E, na Formula 2, tem imensa experiência, mas não é um piloto jovem se olharmos à idade. E simplesmente não via como se podia encaixar no nosso projeto de pilotos jovens. Era quase como um retrocesso. Havia imensa expectativa, porque mesmo sendo inexperiente na Formula 1, tinha muita experiência enquanto piloto", considerou o diretor britânico, que vê como normal a decisão de abdicar do holandês ainda antes da paragem de verão."Acho que a situação foi clara. Foi uma questão de 'qual a razão para esperar?' Se íamos fazer algo, o melhor era agir logo e dar ao Daniel 12 corridas para ver do que ele é capaz. E acho que era um sentimento comum de que o Nyck não estava a chegar onde pretendíamos. Aconteceu tudo de forma muito rápida, especialmente tendo em conta que nem tinhamos concluído o teste [em Silverstone]. O Helmut [Marko] falou com o Nyck, foi ele quem o recrutou e foi ele quem falou com o Nyck por volta da volta 11 do teste, creio", lembrou.Fechada a página De Vries, abre-se outra, nomeadamente em relação à possibilidade de Ricciardo subir à equipa principal no próximo ano, isto caso Checo Pérez não melhore o que tem feito. Christian Horner não parece ter essa ideia na cabeça e garante que o mexicano irá cumprir o seu contrato até 2024."De momento, a situação [de Ricciardo] é apenas até final da temporada. Por isso, não temos nada pensado para lá disso. Emprestámos o Daniel à Alpha Tauri até final do ano. Obviamente que os nossos pilotos no próximo ano voltarão a ser o Max e o Checo. Mas é sempre bom ter talento na reserva. Acho que o Daniel está a ver a AlphaTauri como um possível salto para o lugar na Red Bull em 2025. É esse o objetivo principal. E ao ir para a AlphaTauri, acho que ele o vê como o melhor passo para 2025."Horner lembrou ainda aquilo que viu de Ricciardo no teste de Silverstone, que como se sabe foi o motivo para avançar para o despedimento de De Vries . "O que mais me impressionou foi o facto de, mesmo nunca tendo pilotado este carro, mesmo não tendo pilotado qualquer carro nos últimos sete meses, ao fim de três ou quatro voltas já estava no mesmo segundo que os nossos pilotos fizeram. E, depois, na sua primeira saída com pneus comparáveis, dava para ver que ficava mais confiante. E à sétima volta fez um registo que o colocaria na primeira fila da grelha. Foi impressionante", apontou o chefe da Red Bull, que viu também como "muito impressionantes" as sequências de voltas que o australiano foi fazendo.