Horner: «Imitação é a melhor forma de lisonjear. É ótimo ver o nosso antigo carro ir tão bem»

Depois de Helmut Marko, consultor da Red Bull Racing, vir a público falar sobre as semelhanças entre os carros da Aston Martin e da Red Bull nesta temporada, foi a vez de Christian Horner também dar uma 'bicada' à concorrência.

Em declarações após o Grande Prémio do Bahrain, prova que contou com os dois Red Bull de Verstappen e 'Checo' Pérez no dois lugares mais altos do pódio e o Aston Martin de Alonso no 3.º posto, o chefe de equipa da escuderia austríaca 'aplaudiu' o trabalho do rival durante o inverno, afirmando que "a imitação é a melhor forma de lisonjear".

"Tudo evolui, nada fica igual, é muito lisonjeiro ver como o carro deles é parecido com o nosso, é bom ver que três deles estiveram no pódio. Isso mostra a todas as equipas que é possível alcançarem-nos. Obviamente que eles fizeram um ótimo trabalho durante o inverno e dizem que a imitação é a melhor forma de lisonjear, então é ótimo ver o nosso antigo carro ir tão bem", atirou o inglês.

Quem também aproveitou a boleia de críticas e elogios irónicos ao carro da Aston Martin foi o mexicano Sergio Pérez. Na conferência de imprensa após a corrida no traçado de Sakhir, o 3.º classificado do último Mundial de Fórmula 1 foi convidado a comentar a presença de um Aston Martin no pódio. "É bom ver três carros da Red Bull no pódio", atirou. O comentário provocou várias gargalhadas na sala de imprensa, com Fernando Alonso a não conseguir, também ele, segurar o riso.