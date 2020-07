Hungria deixa séria ameaça: multa e até prisão para quem não respeitar regras

A Fórmula 1 vai aterrar em solo húngaro no próximo fim de semana e as autoridades daquele país deixaram já um sério aviso a todos os elementos do 'paddock'. Não serão tolerados comportamentos de risco e quem os tiver pode arriscar multas pesadas e até penas de prisão. Está tudo preto no branco num código de conduta elaborado pelo governo do país e que foi entregue aos elementos do campeonato.





Segundo o portal 'GPFans', o documento visa essencialmente os cidadãos que não sejam originários de países da União Europeia, nomeadamente os britânicos - que serão cerca de 60% dos elementos do 'paddock' -, havendo nele a determinação clara de que todos os elementos devem permanecer confinados aos hóteis correspondentes e que apenas o podem deixar para ir até ao circuito de Hungaroring. Não serão permitidas paragens no meio desse percurso ou até mesmo passeios 'turísticos'. Além disso, os transportes a utilizar serão os que foram criados especialmente para o efeito, estando proibida a utilização de táxis ou transportes públicos."A violação das regras, dos guias de comportamento, do isolamento ou de quarentena durante a estadia na Hungria serão considerados como crime punível como pena de prisão. Qualquer destas violações é encarada como um desrespeito da lei e é punível também com uma coima que pode ir dos 85 aos 14 mil euros", pode ler-se no documento revelado pelo referido site.Apesar do documento referir que estas regras são aplicáveis aos cidadãos que não sejam da União Europeia, a verdade é que muito provavelmente todos os elementos das equipas e da organização os devem ter de seguir de forma a não correrem riscos desnecessários em tempo de pandemia de Covid-19.