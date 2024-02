Imprensa italiana revela reação de Leclerc à contratação de Hamilton pela Ferrari: «Chocado»

A Ferrari anunciou a contratação de Lewis Hamilton para a temporada de 2025 e, segundo o 'Corriere dello Sport', Charles Leclerc, o outro piloto da escuderia italiana, não ficou propriamente satisfeito.



O monegasco e os que lhe são próximos ficaram "chocados e dececionados com a decisão da Ferrari", conta o jornal, uma vez que quando assinou o contrato de renovação, em janeiro, Leclerc "não fazia do que estava prestes a acontecer".



A realidade é que a posição de Leclerc pode mudar no seio da equipa. Se agora é visto como o piloto principal, com a chegada do britânico, sete vezes campeão mundial, o mais certo é que passe a ser o número dois.