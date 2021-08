Inédito: Verstappen vence GP da Bélgica que só teve... três voltas por causa da chuva

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou este domingo o Grande Prémio da Bélgica, prova que terminou após apenas terem sido dadas três voltas devido à forte chuva que se fez sentir no circuito de Spa-Francorchamps. George Russell, da Williams, conquistou o seu primeiro pódio da carreira e Hamilton fechou o pódio no terceiro posto.





A composição do pódio é mesma da qualificação e haverá cerimónia de entrega de prémios, com os primeiros 10 classificados a conquistarem apenas metade dos pontos que habitualmente somam no final de uma corrida.O Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 1 esteve muito perto de ser cancelado devido à chuva torrencial que hoje se fez sentir no circuito de Spa-Francorchamps. O arranque estava agendado para as 14 horas em Portugal continental, mas só 'arrancou' quase meia hora depois. Por volta das 14:30, os carros saíram para a pista para a habitual volta de aquecimento. Contudo, Sérgio Pérez (Red Bull) acabou por despistar-se e ter de voltar às boxes com auxílio do 'Safety-Car', que entrou prontamente em pista para conduzir os pilotos à pit-lane.Entretanto, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) decidiu esperar pelas novas indicações meteorológicas para saber se o GP da Bélgica poderia realizar-se com segurança ainda neste domingo. Para o desespero dos milhares de fãs que esperaram, durante três horas sob chuva intensa, a corrida não viria a reatar, tendo ainda havido a tentativa por parte da direção de corrida, que deu a luz verde para que os pilotos entrassem em pista atrás do 'Safety-Car' e sob bandeira vermelha.Após três voltas, os carros viriam novamente a regressar às boxes, com o veredito final da FIA: não ia haver mais corrida e a classificação final seria a mesma que os pilotos alcançaram durante a qualificação no sábado, com Verstappen a vencer mais um Grande Prémio, George Russel a conquistar o seu primeiro pódio da carreira e Lewis Hamilton, da Mercedes, a terminar no terceiro lugar.