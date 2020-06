Início da nova realidade: Mercedes testa em Silverstone

Com o arranque do Mundial (5 de julho) no pensamento, a Mercedes foi a primeira a regressar aos treinos após a pandemia. No circuito britânico de Silverstone, Valtteri Bottas foi o único piloto em ação (hoje será a vez de Lewis Hamilton) e a experienciar a nova realidade da Fórmula 1, repleta de medidas de segurança.

Todos os membros da equipa estavam obrigados a usar máscara na pista. Os engenheiros mecânicos tinham de usar ainda uma viseira quando estavam em contacto próximo com Bottas.





“Estamos a testar todos os protocolos de segurança. A saúde de todos está em primeiro lugar”, garantiu a Mercedes.