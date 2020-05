Início da temporada a 5 e 12 de julho na Áustria

A Fórmula 1 está de volta. O governo austríaco anunciou que a temporada de 2020 vai ter início no seu país e com duas corridas, uma a 5 de julho e outra no dia 12, mas à porta fechada, ou seja, sem público nas bancadas, segundo avança a 'Sky Sports'. Apesar das boas notícias, quer o governo austríaco, quer a própria Fórmula 1 não esclarecem o porquê de realizar dois Grandes Prémios no mesmo país e apenas separados por uma semana.





O 'Red Bull Ring' vai assim receber a primeira prova da nova época de F1, depois de ter recebido o convite da organização e de ter preenchido todos os requisitos de segurança sanitária exigidos pelos organizadores das provas da modalidade."Apresentaram um conceito de implementação baseado nos requisitos especiais de um Grande Prémio de Fórmula 1 e também nas medidas de proteção necessárias contra a propagação do vírus. Além das rigorosas medidas de higiene, o plano também inclui testes regulares e verificações de saúde para as equipas e todos os outros funcionários. Para o ministério da Saúde, o plano atende aos requisitos para impedir a disseminação do vírus: o fator crucial é a coordenação estreita entre o organizador e as autoridades regionais e locais de saúde", disse Rudolf Anschober, ministro da Saúde da Áustria.