Insólito: Fã de F1 preso após ser confundido com chefe da máfia procurado desde 1993

Um fã britânico de F1 viveu um verdadeiro pesadelo na sua viagem à Holanda. 'Mark L' (nome pelo qual tem sido tratado pelos órgãos de comunicação social) viajou mais de 550 quilómetros com o filho e um amigo para assistir ao GP da Holanda que decorreu no circuito de Zandvoort. Após a prova, o britânico foi detido e passou grande parte da sua viagem numa prisão local, após ter sido confundido com um mafioso procurado desde 1993.





Mark L. dirigiu-se a um restaurante após o fim do grande prémio. A meio da refeição, a polícia local entrou no restaurante e algemou o homem natural de Liverpool, tendo-lhe sido apontadas várias armas. De seguida foi vendado e levado para a prisão de Vught: a prisão mais vigiada do país. Qual a justificação para tudo isto? Mark L. foi confundido com Matteo Messina Denaro, um chefe da máfia italiana procurado há quase 30 anos.De acordo com o jornal 'Marca', o dono do restaurante descreveu a cena como um autêntico filme: "De repente chegaram sete carros da polícia. Oficiais armados. Nem sequer ligaram antes de virem. Realmente, não foi normal".Felizmente a história terminou bem para Mark L. e os seus acompanhantes. Após confirmar a identidade do britânico, o gabinete do Ministério Publico holandês emitiu um comunicado onde se lia: "O detido declarou ser um cidadão inglês e não a pessoa reclamada por Itália. O resultado da investigação, que se levou a cabo mediante um procedimento rápido, deu um resultado negativo". Além disso, acrescentaram também que, de seguida, um fiscal emitiu uma ordem de libertação imediata.Segundo o jornal espanhol, o advogado do fã de F1 comentou todo o sucedido, classificando-o como "ridículo". "Imagina o que é estares num momento a comer e no outro estás sentado numa prisão de segurança máxima holandesa", afirmou. "É como um filme de terror, um pesadelo no qual o meu cliente se viu envolvido", acrescentou.