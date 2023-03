Insólito: FIA volta atrás, anula penalização e Alonso mantém pódio na Arábia Saudita

Golpe de teatro em Jeddah... Fernando Alonso, afinal, garantiu mesmo o terceiro posto no Grande Prémio da Arábia Saudita , isto depois de ter visto a FIA anular-lhe a penalização de 10 segundos que havia aplicado pouco após o final da corrida - por alegada irregularidade na hora de cumprir uma primeira sanção de 5 segundos.Na prática, os stewards penalizaram o facto do mecânico ter tocado o carro com o macaco, algo visto como proibido numa primeira análise. Ora, depois de analisarem os factos, os stewards consideraram que esse toque do macaco com o carro aconteceu mesmo, mas não houve qualquer 'trabalho' no carro antes do final dos 5 segundos de penalização. Por isso, após protesto da Aston Martin, foi decisdido voltar atrás, anular a penalização e deixar tudo na mesma: Alonso em 3.º e George Russell em 4.º.Com isto, o espanhol da Aston Martin consegue o segundo pódio consecutivo - sempre na 3.ª posição -, nesta que foi a sua 100.ª vez entre os três primeiros de uma prova do Mundial de Fórmula 1.