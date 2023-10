Investimento português na Alpine

A Apex Capital, gestora de investimentos portuguesa focada no desporto onde está António Félix da Costa, anunciou ter-se juntado ao investimento estratégico de 200 milhões de euros da Otro Capital na aquisição de uma posição minoritária da Alpine. A empresa norte-americana incorpora vários desportistas conhecidos, como os futebolistas Juan Mata (Vissel Kobe) e Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Patrick Mahomes (NFL), Rory McIlroy (golfe), Alex Zverev (ténis) ou Anthony Joshua (boxe). "Estou muito entusiasmado por me juntar como investidor na equipa Alpine F1", disse Alexander-Arnold.

Entretanto, a Porsche confirmou ontem que Félix da Costa será um dos pilotos da equipa oficial no Mundial de Fórmula E, ao lado do alemão Pascal Wehrlein. "Estou ansioso por [iniciar os testes] em Valência. A preparação para a 10ª temporada está a decorrer muito melhor do que a anterior", observou o português de 32 anos, que terminou o último Mundial no 9º lugar.