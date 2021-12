Irmão de Hamilton não se conforma com a perda do título: «A FIA é uma desgraça»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Hamilton (@nicolashamilton)

Nicolas Hamilton, o irmão mais novo de Lewis Hamilton, fez uma publicação no Instagram a criticar duramente a FIA, dizendo que o piloto da Mercedes "é o verdadeiro campeão" mundial de Fórmula 1.Depois de uma polémica corrida em Abu Dhabi, onde Max Verstappen acabou por garantir o título e a Mercedes viu a FIA rejeitar os seus dois protestos - apresentados devido ao que sucedeu depois da entrada do safety car -, sucedem-se as vozes críticas pelo que aconteceu na última prova da temporada."A FIA quebrou as suas próprias regras, o que é uma desgraça para o nosso desporto. Seja como for, não obstante o sucedido, os Hamiltons foram humildes na derrota. O meu pai, o homem que nos criou, deu os parabéns ao Max e ao seu pai, Jos", escreveu.Nicolas também felicitou o holandês. "Parabéns ao Max pela época fantástica que fez."