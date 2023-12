Irmão de Schumacher e o acidente que "mudou toda a família": «A vida às vezes é injusta»

Ralf Schumacher considerou, em entrevista ao 'Bild', que o grave acidente que o irmão Michael Schumacher sofreu há 10 anos enquanto esquiava foi uma "injustiça" e que "mudou toda a família"."Sinto falta do Michael dos velhos tempos. A vida é injusta às vezes. O Michael teve muita sorte durante toda a sua vida, mas depois aconteceu este trágico acidente. Felizmente, a ciência médica avançada oferece muitas oportunidades", referiu o alemão.E acrescentou: "Já nada é como antes. Foi uma experiência importante para mim e ainda mais para os seus filhos. Esse dia trouxe muito azar, o destino mudou a nossa família".Ralf, de 48 anos, destacou ainda o papel do irmão quando os dois eram mais novos, frisando que Michael Schumacher lhe "ensinou tudo sobre corridas de karts"."Não era só meu irmão. Quando éramos mais pequenos, foi também meu treinador e mentor. Ensinou-me literalmente tudo sobre corridas de karts. Mesmo com a diferença de idades de sete anos, esteve sempre a meu lado. Corremos juntos, praticámos ultrapassagens e tudo o que importa no automobilismo. Transmitiu-me tudo o que sabia. Tive a honra de aprender com os melhores", rematou.