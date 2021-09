Jacques Villeneuve: «Schumacher foi o primeiro a mostrar má conduta em pista»

Jacques Villeneuve, antigo campeão do Mundo de Fórmula 1, em 1997, comentou em declarações ao jornal italiano 'Corriere della Sera' o incidente ocorrido em Monza entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, considerando que o holandês não devia ter sido punido. O canadiano recordou os tempos em que corria, explicando que Michael Schumacher foi o primeiro a protagonizar episódios de má conduta em pista.





"Em Monza jogavam os dois. O Max foi agressivo, podia ter cortado a chicane, mas depois teria de renunciar à sua posição. O Lewis podia ter deixado 10 centímetros, mas ele queria continuar à frente. Não se pode castigar alguém por pensar que fez de propósito, quando na realidade o contacto começa metros antes de a manobra se tornar intencional", analisa Villeneuve.Verstappen foi punido com ana grelha de partida para o GP da Rússia depois do choque entre ambos, que se deu à 26.ª volta do GP de Itália, quando o holandês saía da box e o britânico vinha lançado na reta da meta. Ambos passaram lado a lado na curva 1, antes de acabarem por chocar na seguinte, numa viragem à esquerda. Tanto Hamilton como Verstappen ficaram logo ali, com o Red Bull do holandês a acabar mesmo em cima do Mercedes do britânico, que acabou mesmo por ser salvo de males maiores pelo halo.O antigo piloto também diz que Hamilton não devia ser punido pelo que se passou em Silverstone. "Foi uma manobra involuntária. Foi um erro e não gosto que se castiguem os pilotos por causa de erros. Estes dois não podem ficar-se pelo limite.""O Verstpappen é sempre muito agressivo e com o Hamilton é ainda mais. Se os pões juntos na mesma curva eles exageram, mas são momentos que fazem parte da Fórmula 1. Se de cada vez que isto acontecer houver uma penalização, então não haverá mais competição porque ninguém vai tentar ultrapassar", acrescentou.Jacques Villeveuve, filho de Gilles Villeneuve, recorda que este tipo de penalizações podem mudar o rumo do campeonato. "No meu tempo não havia estas penalizações, mas era diferente porque nós ultrapassávamos por dentro. Agora bloqueiam-te nas retas, mexe-se e vês-te obrigado a correr riscos extremos para ultrapassar. Assim podem surgir erros. Por isso é difícil atribuir responsabilidades, em Monza não foi claro."A verdade é que precisamente na época em que Villeneuve se sagrou campeão do Mundo, Michael Schumacher foi desqualificado por causar um choque com o canadiano na última corrida da época, em Jerez. "O Michael foi o primeiro a mostrar má conduta e depois dele muitos se seguiram. Agora toda a gente o faz e está a tornar-se perigoso", constatou.