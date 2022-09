Jean Todt acompanha o estado clínico de Schumacher: «É um privilégio estar perto da família»

O estado clínico de Michael Schumacher continua a ser uma incógnita desde o acidente que obrigou o antigo heptacampeão mundial de Fórmula 1 a colocar um ponto final na carreira em dezembro de 2013.

Jean Todt, antigo chefe de equipa da Ferrari, que culminou com a época dourada de Michael Schumacher ao volante do 'Cavallino Rampante', concedeu esta segunda-feira uma entrevista ao jornal 'Gazzetta dello Sport', onde assumiu estar a acompanhar de perto o estado clínico do antigo piloto alemão.

"Para mim é um privilégio estar perto da família juntamente com o Michael, a Corinna, o Mick e a Gina. A vida de todos eles mudou no dia 29 de dezembro de 2013. Tiveram de começar a viver a vida de uma forma completamente diferente. O mais importante é que existe a proximidade dos amigos mais chegados. E a 'Keep Fighting', a fundação que eles criaram", começou por dizer Jean Todt, terminando: "Há coisas que fazem parte da nossa vida e que são mais importantes do que resultados ou corridas. A vida, tal como para todos, não se trata apenas de uma corrida."