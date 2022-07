Jean Todt quebra o silêncio sobre estado de saúde de Michael Schumacher

Poucos dias depois do ex-empresário de Michael Schumacher ter 'atacado' a família do alemão por não contar a verdade sobre o estado de saúde do antigo piloto, Jean Todt veio a público para falar sobre a sua situação e fazer uma revelação que deixará os fãs da Fórmula 1, de certa forma, emocionados."Não sinto falta do Michael. Continuo a vê-lo. Mas, claro, aquilo que sinto falta é do que fazíamos juntos. E sim, é verdade, vejo as corridas com ele", confessou o antigo presidente da FIA, à RTL.Uma revelação que surge numa altura em que Mick, filho de Michael, vive provavelmente o seu melhor momento na Fórmula 1, com duas provas consecutivas nos pontos. E, claro, falar de Mick era algo obrigatório nesta conversa. "Conheço o Mick desde que nasceu. Ele é até mais próximo da minha mulher do que eu. A Michelle e o Mick corriam atrás de galinhas juntos", lembrou Todt, enquanto sorria. "Fiquei tão feliz por ele ter terminado nos pontos nas últimas duas corridas. Desejo que no futuro tenha a chance de correr no melhor carro, para ter a chance de ganhar corridas e títulos", disse Todt, numa conversa na qual falou da "injusta pressão" de que o piloto de 23 anos foi alvo.E no meio das críticas de Willy Weber, ainda que nunca as comente diretamente, Jean Todt deixa uma garantia. "O Michael tem uma família maravilhosa. [A Corinna, a esposa de Michael] é consistente, confiável, comprometida e modesta. Só vês quem são verdadeiramente as pessoas nos momentos difíceis", finalizou.