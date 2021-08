Jean Todt: «Schumacher está a lutar contra as consequências...»

Jean Todt, presidente da FIA, abordou o estado de saúde de Michael Schumacher, destacando o papel importante que a mulher do piloto, Corinna, está a ter na recuperação do antigo piloto.





Recorde-se que o heptacampeão mundial de F1 sofreu um grave acidente quando esquiava nos Alpes franceses, em 2013, e desde então pouco se tem sabido sobre a sua saúde."Graças ao trabalho dos médicos e à ajuda da Corinna, que queria que Michael sobrevivesse, e ele sobreviveu, mas com consequências. Agora ele está a lutar contra essas consequências e espero que as coisas melhorem aos poucos", revelou Todt ao jornal alemão 'Bild', ele que, refira-se, é uma das pessoas mais próximas do alemão e da família, fruto da estreita amizade que ambos construíram a partir de 2006, quando Schumacher deixou a Ferrari."Passei muito tempo com Corinna desde que Michael teve aquele grave acidente. Ela é uma ótima mulher e assumiu o comando da família. Não esperava que isso acontecesse, mas acabou por acontecer e não tinha outra opção", acrescentou, dizendo ainda que também o filho de Schumacher, Nick, tem "um lugar especial" no seu coração e no da mulher Michelle.