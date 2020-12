Jean Todt: «Schumacher está a ser tratado para que possa ter uma vida mais normal»

Jean Todt é uma das poucas pessoas que visita Michael Schumacher na na Suíça, onde o antigo campeão do Mundo de Fórmula 1 recupera do grave acidente que sofreu em 2013, quando esquiava com o filho mais velho nos Alpes. E embora o estado de saúde do alemão continue a ser um tema tabú, o presidente da FIA garante que 'Schumi' está a ser bem tratado.





"Sou muito discreto sobre esse assunto", explicou Todt, que foi chefe da Ferrari aquando da presença de Schumacher na escuderia italiana. "Todos sabemos que o Michael teve um acidente muito grave e que, lamentavelmente, teve consequências importantes para ele. Desde então tem sido tratado para que possa ter uma vida mais normal", acrescentou.Todt falou também de Mick, o filho mais velho de Schumacher que na próxima época vai estrear-se na Fórmula 1, pela Haas. "Foi campeão de Fórmula 3 em 2018 e de Fórmula 2 este ano. O passo seguinte é a Fórmula 1 e provavelmente será o mais difícil para ele."E prosseguiu: "Demonstrou que tem as qualidades necessárias para tirar o máximo rendimento do carro. Quando tiver um carro como Romain Grosjean e Kevin Magnussen, vai ter resultados compatíveis com os deles. O que podemos esperar, para ele e para a Fórmula 1, é que haja mais carros que se aproximem do rendimento da Mercedes no futuro."