Jean Todt sobre Michael Schumacher: «Está a lutar e só podemos esperar que melhore»

No próximo dia 29 de dezembro cumprem-se oito anos desde o grave acidente que Michael Schumacher, heptacampeão de Fórmula 1, sofreu nos Alpes franceses, enquanto praticava esqui. Desde então pouco se conhece acerca do real estado de saúde do ex-piloto alemão, sabendo-se apenas que ‘Schumi’ tem sido resguardado pela família e poucos têm acesso direto ao ex-piloto.Um dos poucos que continua a ter contacto com Schumacher e a sua família é Jean Todt, presidente da FIA. O francês é dos poucos que conhece o estado do heptacampeão e que tem vindo a revelar um pouco sobre a situação delicada. Em declarações ao jornal inglês 'Daily Mail', Todt mostrou-se muito prudente: "Consigo entender o porquê da sua família e amigos o estarem a proteger. Devemos deixá-los em paz. Michael está a lutar e só podemos esperar que melhore", disse.Na mesma entrevista, o presidente da FIA fez ainda questão de falar acerca do filho de Michael, Mick Schumacher, que também ele está agora no mais alto nível do automobilismo mundial. "Estou feliz pelo facto do seu filho Mick estar na F1. E a verdade é que se está a sair muito bem. Podia ter um carro mais competitivo, mas alegra-me ver que tem essa paixão. Também me deixa contente ver que Gina-Maria (filha de Michael) tenha encontrado a sua paixão nos cavalos", contou Todt.O dirigente de 75 anos é das pessoas mais próximas da família de Schumacher e o próprio confessa que vai regularmente visitar o antigo piloto e a mulher Corinna.