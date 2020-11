Jean Todt: «Vejo televisão com Schumacher»

Tem sido o único a falar publicamente sobre Michael Schumacher e a luta que o heptacampeão mundial de Fórmula 1 continua a ter desde sofreu um grave acidente de esqui em dezembro de 2013. O presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), Jean Todt, voltou a ser questionado sobre o antigo piloto e voltou a dar notícias esperançosas.





"Visito o Michael com frequência, vemos televisão juntos", afirmou Jean Todt em entrevista ao 'De Telegraaf': "continua a sua luta, junto da família e médicos".O presidente da FIA não quis no entanto entrar em mais promenores, quando questionado sobre o que Schumacher saberia da carreira do filho Mick: "Não vou falar sobre isso, não quero entrar em detalhes sobre um assunto privado.""Mick é um piloto jovem e talentoso. Tem um grande nome, mas vai precisar de tempo, é muito cedo para dizer se é como o pai, se pode competir com Hamilton ou Verstappen. Não sabemos ainda", referiu sobre as capacidades do jovem.