Jean Todt: «Verstappen teve sorte em Silverstone? No Azerbaijão? Em Budapeste?»

Num dos seus derradeiros atos enquanto presidente da FIA, Jean Todt abordou na gala do organismo o polémico final do Mundial de Fórmula 1, numa declaração na qual assumiu que aquilo que se viu em Abu Dhabi obrigará a repensar algumas coisas. Todt levanta até a possibilidade de se avançar com sanções ao estilo do futebol, lembrando o sucedido recentemente com Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, que foi suspenso por críticas aos árbitros."Claro que podemos sempre melhorar. Mas também temos de nos saber comportar. Li hoje no jornal francês 'L’Equipe' que o presidente do Lyon, que é um dos clubes mais importantes, foi suspenso por dez jogos por ter falado mal dos árbitros. Se calhar estamos a ser demasiado permissivos, sabem? Por um lado sinto que é importante haver diálogo entre todos os envolvidos, mas também não deve ser algo que se vire contra nós", disse Jean Todt, no âmbito da gala desta quinta-feira da FIA, na qual Hamilton não esteve presente.Houve quem tivesse comentado que o britânico poderia ser sancionado, pois os regulamentos obrigam os três primeiros do Mundial a estar presentes, mas o líder da FIA não quis entrar por aí. "Acho que esta é uma noite de celebração, em vez de tentarmos entrar novamente em controvérsia. Não faz sentido. O que nos daria isso? Por um lado, sinto pena pela Mercedes, porque mereciam mais, sendo oito vezes campeões de construtores, algo que é únido. Mas este jovem [Verstappen] fez um trabalho incrível e é nisso que nos devemos focar, em vez de estarmos a dizer 'vamos puni-lo [Hamilton] por não estar presente'?""Ele conseguiu uma combinação fantástica entre provavelmente o melhor carro, a melhor equipa e o facto de nunca cometer um erro. Desta vez o Max simplesmente ganhou 10 Grande Prémios e devemos considerar isso como algo de realce. Acho que ele tem o que merece. Fez uma épcoa fantástica. É verdade que teve sorte na última volta, mas devemos olhar à temporada na globalidade. Teve sorte em Silverstone? No Azerbaijão? Em Budapeste? Não teve...", concluiu.Em Silverstone, recorde-se, Verstappen e Hamilton chocaram e o holandês ficou pelo caminho, no Azerbaijão o piloto da Red Bull viu o seu pneu traseiro rebentar quando ia embalado para a vitória e, em Budapeste, acabou em 9.º depois de se ter envolvido num choque com outros pilotos na curva 1.