Jenson Button: «Adoraria ver Fernando Alonso na Mercedes»

O anúncio da saída de Lewis Hamilton para a Ferrari na temporada de 2025 com um contrato plurianual, após 12 anos ao serviço da Mercedes, apanhou o mundo da Fórmula 1 de surpresa e vai originar uma cadeia de mudanças de assentos, já que o britânico deixará uma vaga na Mercedes e ocupará o lugar do espanhol Carlos Sainz, que está de saída da equipa de Maranello no final de 2024.

Numa entrevista à ‘Sky Sports’, Jenson Button foi questionado sobre quem colocaria ao lado de George Russell na equipa alemã e o britânico não hesitou ao eleger o seu favorito. "Admito que tenho uma preferência pelo meu ex-companheiro de equipa, mas adoraria ver o Alonso com o Russell. Ele tem 42 anos, mas a fome está lá, a forma física está lá e ele conduz um carro de corrida de qualquer tipo todos os dias, mesmo que seja num kart. Acho que eles fariam uma boa dupla, aprenderiam muito um com o outro e trabalhariam bem em conjunto", declarou o antigo piloto britânico, que referiu ainda que Toto Wolff (diretor da Mercedes) deve definir bem o perfil desejado para o próximo piloto da Merecdes, se prefere contratar um jovem promissor ou optar por um piloto mais experiente.

"A Mercedes tem de acertar no que toca à parceria com Russell. Pode ser um dos seus rivais no karting, como Albon, ou pode ser Alonso, um piloto que nunca desaparece, sempre a lutar pelos melhores lugares nas melhores equipas", opinou.

Fernando Alonso assumiu recentemente que está muito feliz por liderar o projeto da Aston Martin e mostrou ambição de conduzir o projeto liderado por Lawrence Stroll às vitórias, contudo a vaga deixada na Mercedes pode despertar o interesse do asturiano de ocupar um dos lugares mais cobiçados no paddock da F1.