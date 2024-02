Jenson Button aprova ida de Hamilton para a Ferrari: «É uma mudança corajosa»

Numa entrevista concedida à ‘Sky Sports’, na quinta-feira, o antigo piloto britânico Jenson Button mostrou-se surpreendido pela decisão de Lewis Hamilton deixar a Mercedes no final de 2024, após 12 anos ligado à equipa onde conquistou 6 campeonatos e 82 vitórias, para se juntar à Ferrari em 2025, assumindo que a mudança é "ótima para o desporto".

"Penso que é ótimo para o desporto. Toda a gente vai estar de olho na Fórmula 1, especialmente na Ferrari e no Lewis, mas também no desempenho que vai ter contra o Charles Leclerc. É um grande desafio fazer esta mudança na carreira quando se está com uma equipa há tanto tempo, saltar de repente para outra equipa é difícil, por isso é preciso respeitar a decisão do Lewis", opinou o campeão mundial de 2009 que se mostrou ansioso e defendeu que esta é uma troca audaz e ambiciosa do heptacampeão mundial.

"Para Lewis, esta é uma mudança corajosa e muito respeito por ele, porque não vai apenas para outra equipa, vai para a Ferrari. Vai para uma equipa onde se fala italiano, uma língua que não conhece, mas que Charles domina. Isto é muito importante, por isso estou entusiasmado e é ótimo para a F1". "Estou ansioso por ver o Lewis, acho que está numa fase em que tem muita confiança em si próprio. Acho que está a conduzir no seu melhor e se conseguir levar isso para a Ferrari, então estamos ansiosos por uma grande luta entre ele e o Charles", considerou.

O piloto, que foi companheiro de equipa de Hamilton na McLaren entre 2010 e 2012, avalia a transferência e admite que o britânico talvez necessitasse de uma mudança de ares para viver um novo desafio. "Penso que, obviamente, 12 anos na Mercedes é mais tempo do que a maioria das pessoas passa na Fórmula 1, por isso, passá-los com uma equipa e alcançar o que eles alcançaram... Talvez ele também quisesse algo diferente para apimentar um pouco as coisas", argumentou Button, que considera que o peso de ganhar pelos tiffosi é diferente. "Se Lewis ficasse na Mercedes, se ganhasse corridas no próximo ano ou não ganhasse corridas, teria sido bom. Mas ter esta mudança para a Ferrari, é enorme" argumentou o britânico.

Em 2016, durante o Grande Prémio do Canadá, Sebastian Vettel, tetracampeão de F1, afirmou que "toda a gente é fã da Ferrari", uma das declarações mais emblemáticas de sempre, que corresponde ao reconhecimento que Jenson tem pela marca italiana, a qual considera ser um sonho para todos os pilotos por ser a equipa mais vencedora de todos os tempos.

"Penso que para todos nós, que fomos crianças um dia, e vemos o Ferrari vermelho pensamos: 'Quero correr por aquela equipa'. Por isso, sim, é importante", reiterou.

Recorde-se que, no final de agosto, a Mercedes tinha anunciado a renovação de Lewis Hamilton por mais duas temporadas, até ao final de 2025. Contudo, o piloto britânico ativou uma cláusula no contrato que permitia desvincular-se dos Silver Arrows no final de 2024.