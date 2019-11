Kubica: «Definitivamente essa não é a temporada que esperávamos«

O péssimo momento da Williams continua a perturbar os membros da esquadra de Grove. Sem desempenho competitivo em toda a temporada, Robert Kubica afirmou que 2019 não foi um ano nada fácil dentro da equipa.O único ponto conquistado pela Williams veio do próprio polaco, mas via uma punição aplicada nos dois carros da Alfa Romeo durante o GP da Alemanha, que colocou Kubica na 10ª posição. Desde então, nada aconteceu e a equipa viu-se numa crise que envolveu todos os âmbitos possíveis."São muitas as coisas com que nós provavelmente podemos lidar melhor, mas também há coisas que, mesmo com a difícil temporada, lidamos bem. Definitivamente não é a temporada mais fácil nem a que nós esperávamos. É o tipo de situação em que a pessoa na pista não pode fazer o carro andar um segundo mais rápido".Recentemente, a Williams foi obrigada a tirar o carro de Kubica da pista durante o GP da Rússia para que houvesse peças disponíveis no que restava da temporada, já que uma quebra dificultaria a reposição da anterior.O piloto polaco não vai seguir na equipa no próximo ano e, apesar das dificuldades, falou sobre o que vai levar da temporada que marcou o regresso à Fórmula 1 depois de um grave acidente."Voltar para uma competição desportiva, como a Fórmula 1, depois de um longo tempo e com as minhas limitações... Muitas pessoas nem pensariam que eu seria capaz de correr. Ouvi rumores de que eu não conseguiria correr no Mónaco e foi uma das minhas melhores corridas este ano. Estou feliz pela forma como meu corpo, a minha mente e o meu cérebro reagiram perante as dificuldades que tive neste ano".AUTORA: Bruna Arimathea. São Paulo. Brasil.