Lance Stroll sofre violento acidente em Singapura: carro fica desfeito

Lance Stroll sofreu um violento acidente este sábado, na qualificação para o GP de Singapura. O piloto canadiano da Aston Martin despistou-se na última curva do circuito de Marina Bay, durante a Q1, com o carro a embater num muro e a ficar praticamente desfeito.Os primeiros momentos foram de grande apreensão. A equipa perguntou-lhe como estava e foi com grande alívio que todos ouviram através do rádio "estou bem".