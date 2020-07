Lando Norris transforma-se em... mecânico da McLaren

No final de um dia em que não correu da melhor forma no Grande Prémio da Hungria, o jovem Lando Norris (ficou em 13.º lugar) decidiu não terminar o dia até.. ajudar os seus mecânicos da McLaren, protagonizando mais uma imagem viral do piloto britânico.





Race done ??

Day isn’t over ?



Lando joined his crew to help strip his car before it heads back to McLaren HQ. #HungarianGP pic.twitter.com/ckNqUey9UL — McLaren (@McLarenF1) July 19, 2020

"Se queres ir rápido, vai sozinho. Mas se queres ir longe, vai em equipa. Três longas semanas para a minha equipa. Pensei que podia ajudá-los com mais um par de mãos", justificou Lando Norris que, no primeiro Grande Prémio do ano na Áustria, ficou num sensacional terceiro lugar.