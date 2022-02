Latifi: «Ameaças de morte? Faz algum tempo que eu deixei tudo isso para trás»

A pouco mais de duas semanas do arranque da nova temporada de Fórmula 1, Nicholas Latifi recordou os "dias complicados" que viveu após o Grande Prémio de Abu Dhabi, que encerrou a última época e coroou Max Verstappen como novo campeão mundial de pilotos.

Em declarações à 'Sky Sports', o piloto canadiano da Williams Racing assumiu que as ameaças de morte que recebeu pelo despiste na última prova do ano transato, que obrigou a entrada do Safety Car em cena e aproximação do ex-33 da Red Bull - que este ano correrá com o número 1 - de Lewis Hamilton, já fazem parte do passado.

"Faz algum tempo que eu deixei tudo isso para trás. Foram dias complicados, viver com tudo o que se passou depois, mas faz parte do desporto. Já esperava que tal fosse acontecer. Mas já ultrapassei essa página e agora começará uma nova temporada e as pessoas terão outras coisas para comentar e se concentrar. Tudo isso já faz parte do passado para mim", disse.

Recorde-se que as equipas arrancam a preparação da nova temporada no fim de semana entre 23 e 25 deste mês, em Espanha, antes de partirem para um outro fim de semana de testes no Bahrain, entre 10 e 12 de março, local onde será disputado o primeiro Grande Prémio do ano, entre 18 e 20.