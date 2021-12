Latifi e as ameaças de morte após acidente em Abu Dhabi: «Assim que a bandeira axadrezada caiu...»

Estávamos a cinco voltas do final do Grande Prémio de Abu Dhabi, última prova do calendário de Fórmula 1 em 2021, quando Nicholas Latifi (Williams Racing) despista-se, completamente sozinho, na curva 14 do Circuito de Yas Marina.

A prova, que vinha a ser liderada por Lewis Hamilton desde o momento em que as luzes se apagaram, rapidamente mudou de sentido e deu novamente esperanças a Max Verstappen (Red Bull) em lutar pela sua primeira conquista mundial - o que viria a acontecer após o holandês levar a melhor sobre o britânico na última volta da corrida.

No final do GP de Abu Dhabi, houve quem centrasse as suas atenções em celebrar o título de Verstappen, outros culpavam Michael Masi, diretor de corridas, e toda a FIA pelo procedimento após entrada de Safety Car em pista e, aqueles que não não deveriam ter lugar no desporto, decidiram destilar ódio com mensagens privadas para o piloto canadiano da Williams.

Esta terça-feira, nove dias após o término do campeonato mundial de 2021, Nicholas Latifi decidiu vir a público explicar o porquê de ter andado desaparecido das redes sociais, tendo inclusive apagado as aplicações de Instagram e Twitter do seu telemóvel, desde o final do evento em Abu Dhabi. E, através de uma longa mensagem publicada no seu sítio oficial na Internet, revelou o "tom extremo de ódio, abuso e até mesmo as ameaças de morte" que recebeu desde então.

"Olá a todos. Eu fiquei propositadamente longe das minhas redes sociais para deixar as coisas se acalmarem depois dos eventos que ocorreram na última corrida. Muito se falou sobre o que motivou a minha desistência em Abu Dhabi. Recebi milhares de mensagens nas minhas contas nas redes sociais - publicamente e via mensagem privada. A maioria tem-me apoiado, mas também tem havido muito ódio e abuso", começa por relatar o piloto de 26 anos, natural de Montreal.

"Tenho tentado descobrir a melhor forma de lidar com isso. Devo ignorar e continuar? Ou devo enfrentar isso e resolver e resolver também o maior problema que infelizmente é uma realidade quando uma pessoa usa as redes sociais? Esta não é uma declaração preparada, mas penso que se falarmos sobre isto talvez possamos desencadear outra vez o tema sobre bullying online e as consequências drásticas que pode ter nas pessoas. Usar as redes sociais como um meio para atacar alguém com mensagens de ódio, abuso e ameaças de violência é chocante - e algo para o qual eu estou agora a chamar à atenção", continuou.

Sobre o momento em que se despistou em pista, o próprio assume que só deve uma explicação e um pedido de desculpas à sua equipa, a verdadeira prejudicada pelo facto de Nicholas Latifi não ter terminado a corrida.

"Assim que a bandeira axadrezada caiu, eu sabia como as coisas se iriam desenrolar nas redes sociais. O facto de eu ter achado que seria melhor apagar o Instagram e o Twitter do meu telemóvel por alguns dias diz tudo sobre o que precisamos de saber sobre o quão cruel o mundo online pode ser. O ódio, o abuso e as ameaças que se seguiram nas redes sociais não foram realmente uma surpresa para mim, pois é apenas a dura realidade do mundo em que atualmente vivemos. Todo o desportista que compete no cenário mundial sabe que está sob um escrutínio extremo e isso às vezes acontece", diz, assumindo que um incidente na hora errada pode "trazer à tona o que de pior há nas pessoas".

"Mas, como vimos repetidamente, basta um incidente na hora errada para as coisas ficarem completamente fora de proporção e trazer à tona o que de pior há nas pessoas que são chamadas de 'fãs' do desporto. O que mais me chocou foi o tom extremo de ódio, abuso e até mesmo as ameaças de morte que recebi."

"Sobre o que aconteceu durante a corrida, havia realmente apenas um grupo de pessoas a quem eu precisava de me desculpar pela minha DNF (desqualificação): a minha equipa. Eu fiz isso logo depois. Tudo o que se seguiu de seguida está fora do meu controlo", assegura.



Por fim, Nicholas Latifi deixa um obrigado a todos os que o apoiaram após o incidente em Abu Dhabi, sublinhando a importância que os comentários positivos têm sobre um indivíduo.



"Para todos os fãs e pessoas que me apoiaram durante toda esta situação, quero dizer um grande obrigado. Eu vi e li muitas das vossas mensagens e elas são muito apreciadas. É bom saber que tenho tantas pessoas a apoiar-me. O desporto é competitivo por natureza - mas deve aproximar as pessoas e não separá-las. Se partilhar o meu pensamento e sublinhar a necessidade de ação sobre este tema ajudar uma pessoa, então já valeu a pena o esforço", pode ler-se.



Recorde-se que à entrada para a última prova Max Verstappen e Lewis Hamilton estavam igualados em número de pontos no campeonato mundial de pilotos e quem fizesse um melhor resultado do que o rival acabaria por tornar-se o campeão do Mundo de 2021.