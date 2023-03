Leclerc com penalização de 10 lugares na partida para o GP da Arábia Saudita

O início de temporada de Charles Leclerc está a ser... para esquecer. Depois de não ter terminado o Grande Prémio do Bahrain por problemas no SF-23, o piloto monegasco recebeu esta quarta-feira uma penalização de 10 lugares na grelha de partida para o GP da Arábia Saudita. Em causa está o facto de o '16' da Ferrari já ter trocado de centralina por três vezes desde o início do ano - a primeira deu-se ainda antes da corrida em Sakhir, a segunda no decorrer da prova e, agora, a terceira a quatro dias do GP da Arábia Saudita."No domingo [Grande Prémio do Bahrain], tivemos dois problemas, o primeiro de manhã e o segundo durante a corrida. Infelizmente, ambos na unidade de controlo", confirmou Fred Vasseur, chefe de equipa da Ferrari, em declarações citadas no site oficial da Fórmula 1.Contudo, a penalização de Leclerc poderá ser ainda mais severa este fim de semana. Tudo dependerá do desempenho do carro. "As equipas apenas estão permitidas a mudar duas vezes, por temporada e sem penalidade, componentes da unidade de controlo elétrica. A terceira mudança do Leclerc confirma que terá uma penalização mínima de 10 lugares este domingo - e potencialmente mais se houver mudanças de outras peças", justificou a F1, através de uma nota no site oficial.Depois da desistência à 41.ª volta no GP do Bahrain, Leclerc vê comprometido o arranque de temporada de 2023 e, possivelmente, o sonho de se sagrar campeão mundial de Fórmula 1.