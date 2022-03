Leclerc: «Conseguimos construir um carro que vai colocar-nos de volta ao lugar que merecemos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Charles Leclerc alcançou este sábado a primeira 'pole position' da nova temporada de 2022, conseguindo ser o mais rápido da sessão de qualificação que hoje teve lugar no Circuito Internacional do Bahrain.





Em declarações no final da sessão, o piloto monegasco da Ferrari mostrou-se muito satisfeito com o resultado obtido, realçando os dois últimos anos "extremamente difíceis para a equipa", sublinhando a evolução que a scuderia italiana tem feito desde 2019."Obviamente, os dois últimos anos foram extremamente difíceis para a equipa. Tivemos, desde 2019, dois anos muito difíceis onde eu já sabia que seria apenas uma questão de tempo até voltarmos ao topo porque temos trabalhado bem - mas até realmente conseguires, acabas sempre por duvidar", começou por dizer Charles Leclerc, em declarações no site oficial da Fórmula 1.Charles Leclerc não tem dúvidas de que a Ferrari construiu este ano um carro que vai colocar a equipa "de volta ao lugar" que merece estar, ou seja, "pelo menos entre os primeiros lugares da grelha".

"E finalmente, esta temporada, conseguimos construir um carro para colocar-nos de volta ao lugar onde merecemos estar, que tem de ser pelo menos entre os primeiros lugares da grelha. E hoje o carro foi espetacular - não foi uma sessão de qualificação fácil, até porque foi difícil mantermos os pneus para conseguirmos uma volta sólida. Tive algumas dificuldades na qualificação, mas na última volta da Q3 fiz um tempo bom o suficiente para a 'pole', por isso estou muito feliz. Chegámos da melhor forma possível depois dos testes [de pré-temporada] e temos um bom pressentimento em relação ao carro", terminou.