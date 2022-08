Leclerc critica estratégia da Ferrari no GP da Hungria: «Fiquei completamente perdido...»

Charles Leclerc deixou, este domingo, muitas críticas à estratégia da Ferrari no GP da Hungria de Fórmula 1 , ganho por Max Verstappen. A escuderia italiana optou por chamar o monegasco às boxes à passagem da 40.ª volta para lhe colocar pneus duros no carro, algo que o piloto - que terminou na 6.ª posição - considerou incompreensível."Precisamos de falar com a equipa e perceber a lógica por detrás dos pneus duros. Senti que estava muito bem com os médios e tinha tudo controlado. Por alguma razão, que não percebi, mudámos para duros...", começou por lamentar, antes de referir que comunicou à equipa que não concordava com a decisão."Disse no rádio que estava muito confortável com os médios e que queria seguir com eles até ser possível. Não sei porque tomaram uma decisão diferente. As últimas voltas da corrida foram um desastre para mim, especialmente quando meti os duros. Foi aí que perdi a corrida. 20 segundos nas boxes, mais seis segundos [perdidos] nas poucas voltas que fiz com os duros... fiquei completamente perdido. Foi aí que perdemos. Vamos falar sobre tudo isto com a equipa e melhorar", concluiu.Recorde-se que com o 6.º lugar no GP da Hungria, Charles Leclerc se afasta de Verstappen no Mundial de pilotos. O monegasco segue na 2.ª posição, mas está agora a 80 pontos do holandês da Red Bull.