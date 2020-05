Leclerc deixou namorada à porta durante 25 minutos à conta do 'vício' dos videojogos

Charles Leclerc tem aproveitado a quarentena para se dedicar aos jogos online. O piloto da Ferrari tem desligado do mundo real e até… da sua namorada.





Charlolotte Sine esqueceu-se das chaves de casa e quando regressou das compras tocou à campainha e ligou para o namorado para que este lhe abrisse a porta. Mas nada. Não obteve resposta. Optou então por subscrever a plataforma ‘Twitch’ para poder entrar em contacto com Charles. O piloto riu-se quando percebeu que o novo utilizador se tratava da sua companheira e lá foi abrir-lhe a porta. E voltou rapidamente ao jogo."A minha namorada teve de comprar uma subscrição do meu canal de ‘Twitch’ para poder perguntar-me no chat se lhe podia abrir a porta do nosso apartamento. Teve de esperar 25 minutos nas escadas porque não ouvi o telefone. Eu tinha os auriculares nos ouvidos e estava muito concentrado no meu jogo de rali", explicou o piloto.Lando Norris reagiu ao momento e aproveitou para deixar uma "farpa" sobre a realidade além dos jogos online. "Roubaste-me o companheiro!" escreveu o piloto da McLaren, referindo-se à ida de Carlos Sainz para a Ferrari, onde será colega de Leclerc.