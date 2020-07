Leclerc e Sainz vão ter casa em Maranello para ajudar a desenvolver carro da Ferrari

O espanhol Carlos Sainz vai correr pela Ferrari na próxima época e formar dupla com o monegasco Charles Leclerc. E o presidente da equipa italiana revelou esta terça-feira que os dois pilotos vão morar em Maranello, onde se localiza o quartel general da Ferrari, para ajudarem ao máximo no desenvolvimento do carro que a marca do cavalo rampante vai apresentar em 2021.





"Leclerc e Sainz terão uma casa em Maranello para ficarem o mais próximo possível dos nossos engenheiros. O novo carro também será resultado da contribuição de ambos", afirmou John Elkann, em entrevista à 'Gazzetta dello Sport'.Elkann reconhece que esta época a Ferrari não está a ser competitiva "devido a erros na configuração do carro" e aponta várias "deficiências estruturais" relacionadas com "a aerodinâmica e a perda de potência no motor", mas o líder da Ferrari acredita que a equipa vai melhorar nos próximos anos e tem esperança que a nova dupla, com dois piltos bastante jovens, possa devolver vitórias e títulos mundiais."Nos últimos 10 anos tivemos campeões como Alonso e Vettel, mas é mais difícil reconstruir um ciclo e pedir paciência a quem já venceu do que àqueles que ainda têm o futuro pela frente", justificou.