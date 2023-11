Leclerc garante pole position para o GP de Las Vegas em mais um dia de domínio da Ferrari

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Ferrari teve mais um dia muito positivo em Las Vegas, com Charles Leclerc a garantir a pole position para a corrida de amanhã. Não fosse a penalização de Carlos Sainz, tudo teria sido perfeito para a 'scuderia'.



De facto, o piloto espanhol foi segundo na qualificação, mas vai ter de cumprir uma penalização de 10 lugares na grelha por ter mudado a bateria do seu Ferrari ontem, depois de o carro ter sido vítima de um bizarro incidente durante os treinos, com uma tampa de esgoto a danificar o monolugar. A mudança de componentes aconteceu por motivos alheios ao piloto e à equipa, mas a FIA aplicou de qualquer forma a sanção.



Assim sendo, será Max Verstappen quem vai largar da primeira linha da grelha, ao lado de Charles Leclerc. O piloto da Red Bull, já sagrado campeão mundial, sabe que vai ter de trabalhar muito em pista para fazer frente ao bom momento dos Ferrari.



Na segunda linha da grelha estarão o Mercedes de Geoge Russell e o Alpine de Pierre Gasly. Seguem-se Alexander Albon (Williams) e Logan Sargeant (Williams).





Resultados da qualificação:





1º Charles Leclerc (Ferrari) 1'32"7262º Carlos Sainz (Ferrari) 1'32"770 +00"0443º Max Verstappen (Red Bull) 1'33"104 +00"3784º George Russell (Mercedes) 1'33"112 +00"3865º Pierre Gasly (Alpine) 1'33"239 +00"5136º Alexander Albon (Williams) 1'33"323 +00"5977º Logan Sargeant (Williams) 1'33"513 +00"7878º Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1'33"525 +00"7999º Kevnin Magnussen (Haas) 1'33"537 +00"81110º Fernando Alonso (Aston Martin) 1'33"555 +00"829