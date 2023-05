Leclerc: «Hamilton na Ferrari? Qualquer um gostaria de tê-lo como companheiro...»

Charles Leclerc foi esta quinta-feira confrontado com os rumores que têm colocado Lewis Hamilton no caminho da Ferrari na próxima temporada. Em declarações na conferência de imprensa de pilotos, que teve lugar hoje no Mónaco, o piloto monegasco elogiou o britânico, sete vezes campeão mundial pela McLaren e Mercedes, mas assumiu estar feliz com a parceria feita com o espanhol Carlos Sainz Jr., que considera ser "um piloto extremamente rápido".





"Um companheiro de equipa rápido, assim como qualquer outro. Nós estamos na Fórmula 1 e adoramos estar a lutar contra os melhores. Mas com isto não estou a dizer que o meu atual companheiro não é rápido. O Carlos é um piloto extremamente rápido. Mas considerando isso, eu não sou a pessoa que toma as decisões, por isso... vamos ver", começou por dizer o monegasco, adiantando, ainda assim, que todos os pilotos gostariam de ter Lewis Hamilton como companheiro de equipa.

"Se eu disser que sim, imagino que será esse o título de todos os jornais. Mas é assim, o Lewis é um piloto incrível. Já alcançou tanto neste desporto. Penso que qualquer um no grid gostaria de ter o Lewis como companheiro de equipa porque aprenderiam imenso com ele. Mas, outra vez, estou feliz onde estou neste momento e tenho uma ótima relação com o Carlos", disse.



O Grande Prémio do Mónaco está agendado para as 14 horas de domingo, sendo que as duas primeiras sessões de treinos livres terão início às 12h30 e 16 horas, respetivamente, desta sexta-feira. A terceira sessão de treinos livres arrancará pelas 11h30 de sábado, seguida da sessão de qualificação (15 horas), que definirá a grelha de partida para a corrida de domingo.