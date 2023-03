Leclerc: «Não temos o desempenho necessário para conseguir a 'pole', mas podemos estar na luta»

Charles Leclerc terminou entre os cinco melhores tempos da primeira e segunda sessões de treinos livres do Grande Prémio do Bahrain, a primeira prova do calendário da Fórmula 1 para 2023. O piloto monegasco, que terminou a última temporada no segundo lugar, mostrou-se satisfeito com o desempenho do SF-23, apesar de notar vantagem do Red Bull.

"Da minha parte, durante os testes, tem sido muito, muito inconsistente a forma como conduzimos o carro, porque temos testado muitas coisas, então não tive muito tempo para colocar o carro ao meu gosto, o que fiz hoje. E acho que correu muito bem. Por outro lado, parece que – uma vez mais o que pensávamos foi confirmado – a Red Bull está um pouco à frente em comparação com todos. A Aston também parece muito forte, mas vamos esperar para ver. Por enquanto, precisamos de nos concentrar em nós mesmos, tentar ganhar um pouco de desempenho durante a noite e esperar ter uma ótima classificação amanhã [hoje]", disse o vice-campeão mundial, em declarações citadas no site oficial da F1.

Questionado sobre a possibilidade de as características da pista darem mais favoritismo à Aston Martin e à Red Bull, Leclerc atirou: "Espero que sim! Não sei. Ainda é cedo. Penso que o Aston está um pouco mais rápido do que amanhã [hoje] mas, mais uma vez, vamos esperar para ver. Acho que não temos o desempenho necessário para conseguir a pole position, mas podemos estar na luta. Sempre que temos corridas um pouco mais difíceis, devemos estar presentes e tentar aproveitar todas as oportunidades, então é isso que vamos tentar fazer este fim de semana", concluiu.