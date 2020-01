Leclerc renova pela Ferrari com salário de outro mundo

Charles Leclerc, piloto monegasco, renovou contrato com a Ferrari por mais cinco temporadas, até 2024, e vai ganhar qualquer coisa como nove milhões de euros anuais. O piloto, de 22 anos, torna-se assim, claramente, no número 1 para a 'scuderia', tal como Mattia Binotto, chefe de equipa da Ferrari, tinha revelado.





"Charles é um investimento para o futuro, sem sombra de dúvidas. Contamos com ele para ser a referência do nosso futuro", revelou Binotto no almoço de Natal da equipa realizado na semana passada, em Maranello.Já o jovem piloto mostrou-se radiante com esta renovação de contrato. "Estou muito feliz por continuar na Ferrari. A temporada passada foi um sonho, poder ter conduzido pela equipa mais ilustre de toda a Fórmula 1. Mal possa esperar para desfrutar desta relação de longa duração com a equipa, depois de um ano de 2019 muito intenso e emocionante. Estou ansioso pelo que possa vir a encontrar no futuro e mal posso esperar para começar a nova temporada", referiu Charles Leclerc em comunicado.A formação italiana garante, desde já, uma das maiores promessas do automobilismo mundial e evita o assédio, que já era noticiado no Reino Unido, da Mercedes ao jovem piloto nascido no Mónaco.