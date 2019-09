Leclerc soma quarta pole position consecutiva

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) tornou-se este sábado no primeiro piloto a garantir, pela quarta vez consecutiva esta temporada, o primeiro lugar da grelha de partida para um Grande Prémio de Fórmula 1.Leclerc terminou a qualificação para o GP da Rússia, 16.ª prova da temporada, com a melhor volta em 1.31,628 minutos, deixando o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na segunda posição, a 402 milésimos de segundo.O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) foi o terceiro mais rápido da sessão, a 425 milésimos de segundo do seu companheiro de equipa.O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o quarto mais rápido da sessão, mas, devido a uma penalização por troca de motor, partirá da nona posição.Leclerc tornou-se, assim, no primeiro piloto a conseguir quatro 'pole positions' consecutivas esta temporada, feito que um piloto da Ferrari não conseguia desde que o alemão Michael Schumacher o fez em 2000."É muito especial", disse Leclerc, que, no entanto, sublinhou que "ainda há muito para fazer".Lewis Hamilton, por sua vez, mostrou-se bastante satisfeito por ter garantido um lugar na primeira linha da grelha, algo com que não contava."Eles [Ferrari] têm uma velocidade incrível nas retas. Definitivamente têm algo mais. Estão em 'modo jato'. Por isso, não esperava estar na primeira linha", frisou o campeão mundial, que parte para esta prova com 65 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o seu companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas.O dia ficou ainda marcado pelo anúncio de uma parceria entre a McLaren e a Mercedes para o fornecimento de motores a partir de 2021. A equipa britânica troca, assim, a Renault pelo construtor germânico.