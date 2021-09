Lewis Hamilton alcança no GP da Rússia a 100.ª vitória da carreira

Lewis Hamilton conquistou este domingo o GP da Rússia e somou a 100.ª vitória da carreira, numa prova marcada pela forte chuva que se fez sentir em Sochi. O piloto britânico da Mercedes partiu da 4.ª posição e ultrapassou Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari) e George Russell (Williams), que largaram do pódio.





Lando Norris, que arrancou na pole position e recebeu o prémio de piloto do dia, conseguiu aguentar a primeira posição até às últimas três voltas, altura em que começou a ter problemas com a aderência à pista e caiu para o sétimo lugar.Max Verstappen (Red Bull), que foi penalizado durante a qualificação e partiu do último posto, terminou na segunda posição. Carlos Sainz fechou o pódio, seguido de Ricciardo (McLaren) e Bottas (Mercedes) para completar o top-5.