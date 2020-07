Lewis Hamilton alcança 'pole' para o GP da Hungria

O britânico Lewis Hamilton alcançou este sábado a 90.ª pole position da carreira, ao ser o piloto mais veloz na sessão de qualificação realizada no traçado de Hungaroring. Com um tempo de 1:13.447 minutos, o piloto da Mercedes deixou colega de equipa Valtteri Bottas a 0,130 seg e Lance Stroll a quase um segundo (a 0,930 segundos), o que mostra bem do domínio que a marca alemã exerceu nesta sessão. Quanto às restantes posições, Sergio Pérez foi o quarto (a 1,098), logo seguido por Sebastien Vettel (a 1,327), Charles Leclerc (a 1,370) e Max Verstappen (a 1,402).





Com as tais 90 pole positions, Hamilton amplia a sua vantagem no topo desta estatística muito particular, detendo agora mais 22 do que Michael Schumacher e 25 sobre Ayrton Senna.Consulte todos os resultados e informações sobre o GP da Hungria