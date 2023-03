Lewis Hamilton anuncia separação de Angela Cullen e deixa mensagem emocionada

View this post on Instagram A post shared by Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Lewis Hamilton anunciou esta sexta-feira, nas redes sociais, o final de uma relação de longa data com Angela Cullen, neozelandesa que há sete anos estava ao lado do britânico em todos os Grande Prémios, na função de treinadora, fisioterapeuta e também de assistente pessoal."Nos últimos sete anos esteve a meu lado, motivou-me a dar sempre a melhor versão de mim. Sou um atleta mais forte e uma melhor pessoa por causa dela. E hoje espero que vocês se juntem a mim para desejar-lhe o melhor para este novo passo na sua vida, em busca dos seus sonhos. Obrigado por tudo Ang. Mal posso esperar por ver o que o futuro te reserva", escreveu o piloto britânico, no Instagram.Também na mesma rede social, Cullen partilhou a sua mensagem de despedida. "Há exatamente sete anos estava pela primeira vez no paddock da Formula 1, num Grande Prémio da Austrália. Hoje estou entusiasmada em dizer que vou partir para uma nova aventura. Estou muito grata por ter tido esta incrível oportunidade na Fórmula 1 e sei que a minha história irá continua. Obrigado à equipa MB [Mercedes-Benz], que foi a minha família nos últimos sete anos. E ao @lewishamilton, és o GOAT (melhor de sempre)! Foi uma honra e um prazer estar ao teu lado. Estou tão orgulhosa de ti e por tudo o que alcançaste. Obrigado por me apoiares, por acreditares em mim e por mostrares o potencial sem limites que todos temos. Estou muito entusiasmada por ver o teu próximo capítulo. Não há nada que não possas fazer. Não deixes de acreditar. A jornada da vida é uma enorme onda. Continua a surfá-la. Sonha alto, que os sonhos tornar-se-ão realidade. Sempre a teu lado".