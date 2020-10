Lewis Hamilton após fazer história no GP de Portugal: «Não consigo encontrar as palavras»

Quis o destino que fosse em Portugal que Lewis Hamilton ultrapassaria o mítico Michael Schumacher como o piloto mais vitorioso da história da Fórmula 1.





No Algarve, o britânico venceu o seu 92º Grande Prémio e está cada vez mais perto de conquistar o 7º campeonato do Mundo e tornar-se no melhor de sempre."Tem sido um privilégio trabalhar com todas estas pessoas", disse o piloto da Mercedes, logo após conquistar o GP de Portugal. "Estou muito grato. Obrigada à Mercedes. É uma honra. Ninguém está relaxado com este sucesso, continuamos a insistir, a insistir, a insistir. Sentimo-nos inspirados. Não há nada assim. Hoje foi difícil".Para testemunhar este momento histórico, Lewis Hamilton teve a companhia do pai e mostrou-se visivelmente emocionado."Nunca sonhei estar onde estou hoje. Não tinha uma bola de cristal quando escolhi estar com esta equipa. Mas aqui estamos. O meu pai está aqui, é maravilhoso. Não consigo encontrar as palavras".