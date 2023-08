Lewis Hamilton deixa recado à FIA: «Só há homens desde que estou na Fórmula 1...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lewis Hamilton, heptacampeão do mundo de Fórmula 1, deixou, em declarações reproduzidas pelo jornal 'Marca', duras críticas à Federação Internacional de Automobilismo (FIA), considerando que o facto de só existirem homens a competir na categoria é um "problema"."Só há homens [a competir] desde que aqui estou. Além do mais, acho que nunca demos importância suficiente a este problema, e certamente que algo assim não é um incentivo", referiu o britânico da Mercedes, que esta temporada ocupa o 4.º lugar do Mundial de Fórmula 1.Refira-se que os regulamentos da FIA recorrem apenas ao género masculino para fazerem referência à palavra 'piloto'. Em categorias como o MotoGP, a terminologia engloba os dois géneros.