Lewis Hamilton: «Como foi difícil hoje!»

Lewis Hamilton conquistou este sábado a 97.ª pole position da carreira depois de ter sido o mais rápido na Qualificação para o Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1. O britânico, da Mercedes, fez a volta mais rápida ao traçado de Portimão em 1 minuto, 16 segundos e 652 milésimos e, no final da sessão, admitiu que sentiu grandes dificuldades para superar o companheiro de equipa Valtteri Bottas.





"Nem consigo dizer como foi difícil hoje! Vi que o Valtteri superou todas as sessões e tenho procurado encontrar o melhor tempo. Optei por dar três voltas para ter uma hipótese de bater o tempo dele", afirmou Hamilton."Eu deveria ter dado duas voltas cronometradas também. Teria sido bom começar do lado limpo da pista, mas veremos o que podemos fazer a partir do segundo lugar.""Estou feliz com o terceiro lugar, a volta foi bem decente. Não estamos muito atrás. A largada vai ser importante. Vamos preparar-nos para a corrida e ver como corre a partir daí."