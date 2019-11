Lewis Hamilton conquista 'pole' na derradeira corrida da temporada

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou este sábado o primeiro lugar da grelha de partida para a derradeira prova da temporada de Fórmula 1, o Grande Prémio de Abu Dhabi, em Yas Marina.

Hamilton, que já garantiu matematicamente o título no GP do México, garantiu, assim, a 88.ª 'pole position' da sua carreia, quinta da temporada, com o tempo de 1.34,779 minutos, que constitui um novo recorde no circuito asiático.

O britânico da Mercedes deixou o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) na segunda posição, a 194 milésimos de segundo, com o holandês Max Verstappen (Red Bull) a ser terceiro, a 360 milésimos.

"Nunca desistimos", frisou Hamilton, depois de os treinos livres de sexta-feira não terem de corrido de feição à equipa.

"Este foi um ano de aprendizagem para todos, para mim e para as pessoas dentro da escuderia", disse Hamilton.

Contudo, Bottas será penalizado por ter trocado o motor do seu monolugar e vai partir do 20.º e último lugar da grelha de partida.

Desta forma, Verstappen sobe ao segundo lugar da grelha, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a ser promovido à terceira posição, tendo a seu lado o companheiro de equipa, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari).

Leclerc não saiu das boxes a tempo de uma derradeira volta lançada, queixando-se de ter sido atrasado por Vettel, que, por sua vez, também tinha apanhado à sua frente outros pilotos, que preparavam a última volta lançada da qualificação.